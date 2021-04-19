إنجلترا – ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن المدرب، يورغن كلوب، دخل في خلاف مع ملاك نادي ليفربول حول خطة “الريدز” للانضمام للسوبرالأوروبي، وأن المدرب الألماني يعارض بشدة فكرة إنشاء بطولة جديدة.

وأعلن ليفربول عن خططه للانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي “المستحدث” امس على الرغم من معارضة مدرب النادي كلوب القوية للفكرة.

وشهد يوم أمس تأسيس 12 من أكبر أندية أوروبا، بطولة جديدة منافسة لدوري أبطال أوروبا، وجاء ليفربول على رأس الأندية المشاركة في تأسيسها.

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات لكلوب، قال فيها: “أتمنى ألا يقام دوري السوبر الأوروبي أبدا، وحسب الطريقة التي يسير بها دوري الأبطال الآن، فإن كرة القدم تتمتع بمنتج رائع حتى مع الدوري الأوروبي”.

وأضاف: “بالنسبة لي دوري الأبطال هو الدوري الممتاز، حيث لا ينتهي بك الأمر دائما باللعب ضد نفس الفرق”.

وختم:”بالطبع إنه مهم من الناحية المالية، لكن لماذا يجب علينا إنشاء نظام يواجه فيه ليفربول ريال مدريد لمدة 10 سنوات متتالية”.

وعبر الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا” الأحد، عن رفضه إقامة البطولة (دوري السوبر) خارج إطار كرة القدم الدولية.

كما هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ”يويفا” بعقوبات ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي المقترحة، تصل إلى “منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية”.

المصدر: mirror

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