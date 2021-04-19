الولايات المتحدة – ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية أن ثروة رجلي الأعمال، الأمريكي إيلون ماسك، والفرنسي برنارد أرنو، ارتفعت بمقدار 13 مليار دولار لكل منهما في أسبوع واحد.

وأشارت إلى أن ثروة أغنى أغنياء العالم المدرجين على مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات صعدت بوتيرة أسبوعية قياسية خلال الأسبوع الماضي.

ولفتت “فوربس” إلى أن ثروة إيلون ماسك صعدت إلى 179.7 مليار دولار، أما ثروة برنارد أرنو فقد صعدت إلى 181.6 مليار دولار.

فيما زادت ثروة جيف بيزوس، مؤسس “أمازون”، بواقع 1.4 مليار دولار إلى 197.8 مليار دولار، وشهدت ثروته ارتفاعا ملحوظا في عام 2020 نتيجة زيادة الإقبال على الشراء عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

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