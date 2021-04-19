فلسطين – دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أطراف المجتمع الدولي إلى استمرار جهودها في حث إسرائيل على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات الفلسطينية.

وقالت اللجنة في بيان لها، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنها “تدعو المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وكل الأطراف الصديقة، على استمرار جهودهم لدى السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بحثها على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية”.

وأعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة القوات الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس.

المصدر: RT

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