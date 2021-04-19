وسائل إعلام مصرية: ارتفاع عدد الضحايا في حادث قطار طوخ إلى 16 قتيلا

وسائل إعلام مصرية: ارتفاع عدد الضحايا في حادث قطار طوخ إلى 16 قتيلا

مصر – أفادت وسائل إعلام مصرية، امس بارتفاع عدد القتلى في حادث قطار طوخ إلى 16، فيما تم تسجيل نحو 100 جريح.

وتباينت أرقام حصيلة ضحايا الحادث، في حين نقلت مواقع أن عدد المتوفين بلغ حتى الآن 16 شخصا.

ونقل موقع “الفجر” عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان قوله إن الحادث أسفر عن وقوع 12 حالة وفاة و97 إصابة حتى الآن.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة “للوقوف على أسباب” حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة اليوم الأحد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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