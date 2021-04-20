سويسرا – أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الثلاثاء بأنه يتعين على الأندية المنشقة الداعية إلى إطلاق مسابقة الدوري السوبر الأوروبي “تحمّل عواقب قرارتها” جراء هذا الانفصال.

وقال إنفانتينو: “نحن في فيفا لا يمكن إلا أن نعارض بشدة إنشاء الدوري السوبر. إنه دوري مغلق، انشقاق عن الهيئة الحالية، من الدوريات، من الاتحادات الوطنية، من يويفا ومن فيفا”.

وتابع: “من واجبنا حماية نموذج الرياضة الأوروبية، وبالتالي إذا قررت مجموعة ما الذهاب في طريقها يتعين عليها تحمل عواقب خياراتها. إنها مسؤولة عن خياراتها. إما أن تكون في الداخل (المنظومة) أو في الخارج، لا يمكن أن تكون ما بين بين. فكروا في الموضوع، يجب أن يكون هذا الأمر واضح، واضح تماما”.

وأوضح: “نظام الصعود والهبوط هو نموذج تكلل بالنجاح” مشيرا إلى أن المشروع الجديد “مقفل” حيث تضمن الأندية المشاركة بطاقتها في كل موسم بدل أن تنافس للتأهل عبر بطولاتها المحلية.

في المقابل، اعتبر رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة ألكسندر تشيفيرين بأن “الوقت لا زال متاحا لتغيير الرأي” وتوجه بكلامه إلى الأندية المنشقة بقوله: “لقد ارتكبتم خطأ فادحا، لكن العالم بأجمعه يرتكب الأخطاء”.

واعتبر تشيفيرين بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكن “أن يخسر المعركة القضائية المقبلة”.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ ندد بدوره صباح الثلاثاء بالمشروع وقال في هذا الصدد: “النموذج الرياضي الأوروبي فريد من نوعه يرتكز على خوض منافسات عادلة تمنح الأولوية للجدارة الرياضية. هذا النموذج مهدد اليوم، ويواجه تحديا من خلال مقاربة مبنية على الربح”.

وأعلنت ستة أندية إنجليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية اطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الاوروبي هدد باستبعاد هذه الأندية ومنع لاعبيها من المشاركة في البطولات القارية والمسابقات المحلية من ضمنها دوري أبطال أوروبا، بيد أن رئيس ريال مدريد ورئيس الدوري السوبر الجديد فلورنتينو بيريز اعتبر بأن هذا الأمر “مستحيل”.

المصدر: “أ ف ب”

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