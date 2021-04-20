ليبيا – التقى وزير الداخلية العميد خالد التيجاني أمس الإثنين بوزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي والوفد المرافق لها، في مقر رئاسة الحكومة، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني.

التيجاني تحدث خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عن تعزيز أواصر التعاون مع جمهورية إيطاليا بما يخدم مصالح البلدين، وأن هناك تاريخًا مشتركًا لهذا التعاون، وخصوصًا في المجال الأمني والشرطي الأمر الذي يدفعنا لتفعيل العمل من أجل شراكة بين البلدين على أكثر من صعيد، ولعل من أهمها ملف الهجرة غير الشرعية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا من أجل مكافحة هذه الظاهرة في منطقة الجنوب، مؤكدًا على أهمية تبادل المعلومات والخبرات في مجال التقنية الحديثة، لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية التي تستغل المهاجرين غير الشرعيين وتمتهن الاتجار بالبشر.

كما تطرق الوزير إلى أهمية الدورات التدريبية التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين والتي تختص بطيران الشرطة وأمن السواحل، وغيرها من الدورات التخصصية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبها، أشارت وزيرة الداخلية الإيطالية بأن مسألة الهجرة غير الشرعية هي ليست إيطالية أو ليبية، إنما هي مسألة أوروبية، مثمنة في مستهل كلمتها جهود دولة ليبيا بأجهزتها الأمنية المختلفة وعلى رأسها جهاز أمن السواحل بوزارة الداخلية الليبية وما يبذلونه من جهد في محاربة هذه الظاهرة، مؤكدة على أن محاربة الهجرة غير الشرعية ستوفر الأمن والاستقرار للبلدين.

وأكدت وزيرة داخلية إيطاليا أن هذا الأمر يتطلب تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين مع العمل على إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين في بلدان أخرى، نظرًا لأن مراكز الاحتجاز ممتلئة، مؤكدة على أهمية إعادة الحوار بين ليبيا وأوروبا. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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