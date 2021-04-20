إسبانيا – أكدت الحكومة الإسبانية امس إنها تعارض تأسيس دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم، وذلك عقب اجتماع وزير الرياضة الإسباني برؤساء مؤسسات وأندية.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان عقب اجتماع وزير الرياضة خوسيه مانويل رودريغيز أوريبس مع “اليويفا” ومؤسسات أخرى والأندية المتمردة: “الحكومة الإسبانية لا تدعم مبادرة تأسيس دوري السوبر الأوروبي الذي تروج له أندية أوروبية متعددة ومنها أندية إسبانية”.

وأشار أوريبس إلى أن أي تغييرات يجب أن تعود بالنفع على الدوري الإسباني والمنتخب والأندية وحتى الصغيرة مضيفا “لا نريد أن يؤثر ذلك على كرة القدم الإسبانية وإن حدث ذلك فيجب أن يكون تأثيرا إيجابيا”.

وانضمت رابطة الدوري الإسباني إلى المؤسسات الرافضة لفكرة دوري السوبر.

وأعلن 12 ناديا كبيرا في “القارة العجوز” أمس الأحد، إطلاق دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

والأندية الـ12 هي: ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، توتنهام هوتسبير (إنجلترا).

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، رفضه إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية.

كما هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” بعقوبات ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي المقترحة، تصل إلى “منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية”.

المصدر: رويترز

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