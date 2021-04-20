ليبيا – أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي على قوة العلاقة بين ليبيا وإيطاليا، وضرورة الاعتراف بالدور الأساسي لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك في دعم البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك وفقًا لوكالة “نوفا” الايطالية في نهاية المباحثات التي أجرتها لامورجيزي مع القادة السياسيين، حيث التقت في طرابلس برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية خالد مازن.

وقالت لامورجيزي إنها على يقين بأن ليبيا ستعرف استغلال هذه اللحظة الفريدة من خلال المضي قدمًا بقناعة نحو الاستقرار الكامل، مشيرةً إلى أن إيطاليا مستعدة لدعم مشاريع التعاون.

وخلال المباحثات، جرى مناقشة ملف الهجرة ومكافحة التنظيمات الإجرامية التي تستغل الاتجار بالبشر واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين.

وأشارت لامورجيزي إلى ضرورة إعطاء دفعة لبرامج التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة تهديد الإرهاب.

وشددت لامورجيزي على أن مشاركة أكبر من الاتحاد الأوروبي بجانب ليبيا تمر أيضًا عبر أنشطة المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

Share and Enjoy ! 0 Shares