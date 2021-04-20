ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الثلاثاء وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وذلك لبحث جملة من التحضيرات المتعلقة بالعملية الانتخابية المرتقبة.

اللقاء بحث تحضيرات المفوضية للانتخابات القادمة فيما يتعلق بتعيين المدارس كمراكز اقتراع، والتنسيق مع وزارة التعليم في استحداث ما تتطلبه العملية الانتخابية.

كما ناقش اللقاء إجراءات التوظيف للجان الانتخابية العاملة في مراكز الاقتراع والتي يعد قوامها معلمي المدارس العاملين بها، إضافة إلى مناقشة مشروع ربط المدارس التعليمية بشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وتقييم مدى استفادة المفوضية من هذا المشروع.

من جانبه، أبدى وزير التعليم استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للعملية الانتخابية، من خلال توفير المعلومات والإمكانيات اللازمة لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات من خلال المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على التنسيق المشترك لإدارة العملية الانتخابية وتهيئة أفضل الظروف للاستحقاق القادم وفق أعلى معايير المهنية.

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