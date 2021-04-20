ليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الإثنين اجتماعًا مع الإدارت للمصارف التجارية (الجمهورية – الوحدة – الصحاري – التجاري الوطني – شمال أفريقيا).

الإجتماع جاء بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي للوقوف على ما تم تنفيده فيما يتعلق بملف السيولة؛ حيث أفادت المصارف أنها باشرت في فتح كافة فروعها أمام الزبائن، ورفع سقف السحب اليومي، وتوفير السيولة بشكل منتظم. كما تم الوقوف على الصعوبات الأمن التي تواجه المصارف في نقل العملة لكافة المدن الليبية.

وجدّد المصرف المركزي استعداده لتقديم الدعم الكامل للمصارف بالخصوص.

بدوره، أكد الكبير على المصارف بالتسريع في عملية تطوير آليات الدفع الإلكتروني وتوفير الخدمات المصرفية للزبائن، ومعالجة الشكاوى التي ترد بشأن عدم حصول الزبائن على دفتر الصكوك من فروعها، إضافةً إلى حث المصارف على تسريع تحويل المرتبات إلى حسابات المستفيدين دون تأخير.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع القادم لمتابعة الإنجاز والتأكد من أن كافة فروع المصارف تقدم السيولة لزبائنها دونما عراقيل، خاصةً بعد تسييل الدفعة الثانية من القرض المقدم للمصارف التجارية بقيمة 5 مليار دينار.

وشدد المصرف المركزي في الاجتماع على أنه سيفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالخطة المتفق عليها.

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