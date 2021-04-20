ليبيا- عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقاء عمل مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي.

وأكد بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد أن المنفي شدد على أهمية ودور التعاون الليبي الإيطالي في مختلف المجالات، وخاصة الأمني منها وظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود، مع التـأكيد على ضرورة معالجة مسببات الظاهرة عبر خلق تنمية مكانية.

بدورها أكدت الوزيرة الإيطالية عمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وضرورة تعزيزهما، فيما تطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة السابقة بين ليبيا وإيطاليا والتطلّع إلى تعاون مشترك في شتى المجالات.

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