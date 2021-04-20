ليبيا- تدارس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وزيري الخارجية والداخلية في الجزائر صبري بو قادوم وكمال بلجود سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى تأكيد المنفي على عمق العلاقات الأخوية بين ليبيا والجزائر، وحرص الجانب الليبي على تعزيز التعاون في شتى المجالات مع الجزائريين، مع تثمين دورهم في أمن واستقرار البلاد.

وشدد المنفي على أهمية تمتين وتعزيز العلاقات الثنائية، فيما نقل بو قادوم تهاني الرئيس الجزائري لرئيس المجلس الرئاسي على منحه الثقة، مؤكدًا حرص الجزائر على أمن واستقرار ليبيا واستعدادها الدائم للعب أي دور إيجابي في سبيل وصول الأخيرة إلى بر الأمان.

هذا وقدم بو قادوم دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمنفي لزيارة الجزائر، فيما رحب رئيس المجلس الرئاسي بهذه الدعوة ونيته القيام بالزيارة في وقت قريب.

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