إسبانيا – أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز الثلاثاء إن فريقه لن يُطرد من دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته مع 11 ناديا كبيرا في إطلاق الدوري السوبر الانفصالي.

وأعلنت ستة أندية إنجليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا، وسيكون بيريز أول رئيس لها.

وقررت الأندية الانفصال عن دوري الأبطال، من أجل خوض مباريات أكثر تنافسية “في أقرب وقت ممكن”، فيما ستنضم ثلاثة أندية مؤسسة وتدعى خمسة أخرى سنويا.

وقال بيريز أن باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك قطريا لم تتم دعوته ليكون بين الأندية المؤسسة.

ورأى الاتحاد الأوروبي “يويفا” أن الأندية المشاركة في الدوري السوبر لن تكون قادرة على خوض مسابقاته في المستقبل، فيما بلغ ريال مدريد مع مانشستر سيتي نصف نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم.

وقال بيريز لبرنامج “إل تشيرينغيتو” التلفزيوني: “هي تهديدات من أحد يخلط بين الاحتكار والملكية”.

وتابع رئيس النادي الأكثر تتويجا في دوري الأبطال بأشكاله المختلفة (13 لقبا): “لن يُطرد مدريد من دوري الابطال، بالطبع لا. ولا حتى سيتي أو أي فريق آخر”.

وأضاف: “لن يحصل ذلك. لا أريد الدخول في الأسباب القانونية، لكن هذا لن يحصل. هذا مستحيل”.

ولوّح الاتحاد الأوروبي أيضا بحرمان اللاعبين من تمثيل منتخباتهم الوطنية بحال مشاركتهم في المسابقة.

وشرح بيريز البالغ 74 عاما: “أي لاعب يمكنه أن يبقى هادئا لأن هذا لن يحصل. يويفا احتكار ويجب أن يكون شفافا. لا يملك يويفا صورة جيدة في تاريخه. يجب أن يكون منفتحا للحوار ولا يهدد”.

وكان بيريز قال في وقت سابق أن الأندية اتخذت هذه الخطوة لانقاذ الرياضة: “يجب أن تستمر كرة القدم في التغيير والتأقلم طوال الوقت. كرة القدم تفقد الاهتمام. يجب القيام بشيء. كرة القدم هي الرياضة الوحيدة عالميا. يجب أن يتغير التلفزيون للتكيف مع العصر. يجب أن نفكر في سبب عدم اهتمام الشبان المتراوحة أعمارهم بين 16 و24 عاما بكرة القدم”.

واجتمعت غالبية المشجعين والاتحادات في كل أنحاء القارة على إدانة القرار المدوي الذي اتخذته الأندية الـ12 بإطلاق “الدوري السوبر” بدعم من مصرف “جي بي مورغان” الاستثماري الأميركي.

واتهمت الأندية الراغبة بالسير على خطى دوري كرة السلة الأميركية “أن بي ايه” والرازحة تحت الديون والحجم الهائل لرواتب نجومها في ظل أزمة كورونا، على الفور بالجشع وتم تهديدها بالمعاقبة الدولية.

وتابع بيريز: “هناك مباريات مملة ومنصات أخرى للترفيه. يجب أن تتغير كرة القدم”.

وأردف رئيس النادي الملكي “هناك مجموعة من الأندية الأوروبية تريد القيام بشيء لجعل هذه الرياضة أكثر جاذبية عالميا”.

ورأى أن جائحة فيروس كورونا عجلت في حاجة الأندية للتغيير وأنها لا تتحمل انتظار اصلاحات يويفا على دوري الأبطال: “يتوقع أن يبدأ دوري الأبطال الجديد في 2024. في 2024، ستكون كل الأندية قد ماتت”.

ورأى بيريز أن البطولة الجديدة ستساعد الأندية الصغير:ة “قالوا أنها بطولة الأغنياء وهذا ليس صحيحا. هذه بطولة ستنقذ كرة القدم”.

وتابع :”المال يذهب للجميع، هذا هرمي. إذا امتلك الأقوياء المال فهو يتدفق إلى أسفل.. هناك 15 ناديا يلعبون بحسب قيمتهم، وخمسة آخرين بحسب جدارتهم الرياضية. ليست مغلقة. هي مفتوحة. لم نفكر أبدا ببطولة مغلقة”.

المصدر: “أ ف ب”

Share and Enjoy ! 0 Shares