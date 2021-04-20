ليبيا – أرجع عمر تنتوش رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب تأخير صدور قانون الميزانية إلى كثرة البنود والتفاصيل الواجب مناقشتها قبل اعتماد الميزانية، مشيرًا إلى أن الفرصة التي كانت متاحة للمجلس هي شهر واحد، وهي مدة لا تكفي.

تنتوش نفى في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” صحة ما صدرته وسائل الإعلام بشأن تعمد مجلس النواب تأخير إقرار الميزانية، مشيرًا إلى أنها غير صحيحة، ومحاولة لاصطياد الأخطاء للمجلس.

وشدد على أن المجلس لن يقر الميزانية قبل أن يتأكد من سلامة بنودها بالكامل.

وردًا على تساؤلات بشأن ضخامة الميزانية، قال رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب: إن الرقم المقدم من الحكومة غير مبالغ فيه نهائيا؛ لأن تعديل سعر الصرف هو ما دفع لوضع هذا المبلغ الذي ظهر ضخمًا للكثيرين، ولكن بتحويله للعمله الصعبة سيكون المبلغ قريبًا من الميزانية السابقة.

كما استبعد أن يتخذ مجلس النواب قرارًا نهائيًا بشأن الميزانية، متوقعًا أن يستغرق الأمر عدة جلسات.

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