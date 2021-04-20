ليبيا – أعطى الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، الحق لمجلس النواب في تعديل أي بند يراه غير مناسب في الميزانية، ومنها ما طلبه من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بتخفيض المزانية من 95 مليار دينار إلى 80 مليار تقريبًا.

الجبو أكد في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” على أن المجلس هو الجهة الوحيدة في ليبيا التي لها الحق في اعتماد الميزانية أو رفضها.

ووصف مبلغ الميزانية بأنه “منطقي بشكل كبير، وبالرغم من أنه الأضخم في تاريخ ليبيا، إلا أنه بمقارنة سعر صرف الدينار أمام الدولار فستكون الميزانية طبيعية وغير مبالغ فيها”.

وذكَّر بأن سعر الصرف العام الماضي كان 1.90 دينار مقابل الدولار الواحد هذا العام، وبعد تعديل سعر الصرف أصبح الدولار يساوي 4.50 دينار تقريبًا؛ فبالتالي الميزانية منطقية ومساوية تقريبًا لميزانية العام الماضي.

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