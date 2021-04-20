سويسرا – أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إمكانية إيقاف الأندية واللاعبين المرتبطين بدوري السوبر الأوروبي الجديد ومنعهم من المشاركة في جميع بطولات الاتحاد وكأس العالم.

وفي معرض حديثه عن الاجتماع الطارئ للاتحاد الأوروبي “يويفا”، امس بعد يوم من الإعلان عن دوري السوبر الجديد، شن تشيفرين هجوما شديدا على هذه المقترحات التي واجهت معارضة واسعة النطاق داخل أروقة اللعبة الشعبية وخارجها.

وقال المسؤول: “حتى الآن نعكف على تقييم الموقف مع طاقمنا القانوني، لكننا سنتخذ جميع القرارات الجزائية الممكنة، وسنبلغكم بذلك في أقرب فرصة ممكنة”.

وأضاف تشيفرين: “حسب رأيي فإنه يتعين وبأسرع ما يمكن إيقاف هؤلاء ومنعهم من المشاركة في جميع منافساتنا، ومنع اللاعبين من الظهور في جميع البطولات التي ننظمها”.

وكان من المقرر أن يوافق الاجتماع على خطط لتوسعة دوري أبطال أوروبا، لكن البطولة الجديدة (السوبر الأوروبي) التي أعلن عن إطلاقها 12 ناديا من أبرز أندية القارة الأوروبية أمس الأحد هيمنت على المشهد.

وقال تشيفرين أيضا: “اليويفا وعالم كرة القدم يقف صفا واحدا في مواجهة المقترحات المخزية والأنانية الجديدة التي قدمتها بضعة أندية أوروبية يحركها الجشع. نحن جميعا متحدون في مواجهة هذا المشروع العبثي”.

المصدر: “رويترز”

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