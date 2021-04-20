إنجلترا – يستضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلي هيئات كرة القدم في إنجلترا بعد إعلان 12 من أغنى الأندية في أوروبا عن خطط مثيرة للجدل لإقامة دوري سوبر أوروبي.

وسيضم الاجتماع أعضاء من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) والدوري الممتاز، بالإضافة إلى ممثلين عن جماهير المشجعين، وفقا لصحيفة “إندبنت” البريطانية.

ويواجه ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام، أو ما يسمى بـ “الستة الكبار” Big Six في الدوري الإنجليزي الممتاز، رد فعل عنيف من رابطة الدوري واتحاد كرة القدم والحكومة والنقاد واللاعبين، بعد كشفهم عن خطط الانضمام لدوري السوبر الأوروبي الجديد، كأعضاء مؤسسين.

وكان دوق كامبريدج، الأمير ويليام، وهو رئيس اتحاد كرة القدم، من بين أولئك الذين أعربوا عن استيائهم من “الضرر” الذي ستلحقه خطة “السوبر الأوروبي” باللعبة الشعبية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه “مرعوب” من التداعيات التي ستطال الأندية في جميع أنحاء البلاد، والتي لديها “مكان فريد” في قلب مجتمعاتها.

ووعد جونسون الجماهير بأنه سيفعل كل ما في وسعه لمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي.

وكانت هناك احتجاجات خارج الملاعب في إنجلترا، أمس الاثنين، ضد المخطط الذي قدمه ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام إلى جانب ستة أندية أخرى إسبانية وإيطالية رائدة.

وتجمع مشجعو كل من ليفربول ولييدز خارج ملعب Elland Road قبل المواجهة بينهما، فيما حلقت طائرة وعليها لافتة كتب عليها “قل لا لدوري السوبر الأوروبي”.

وقد دان الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي مقترح “دوري السوبر” بشدة، بينما حذر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، اللاعبين الذين سيشاركون في ذلك الدوري، من إمكانية منعهم من تمثيل بلادهم في كأس العالم واليورو.

كما دعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأندية الـ 14 الأخرى إلى اجتماع طارئ صباح الثلاثاء، ولم تتم دعوة ما يسمى “الستة الكبار”.

المصدر: صحيفة “إندبنت” البريطانية

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