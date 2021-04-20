سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، امس نظاما جديدا لبطولة دوري أبطال أوروبا، يتضمن الانتقال من 32 ناديا إلى 36، بدءا من عام 2024.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد، جورجو ماركيتي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الهيئة القارية في مونترو: “وافقت اللجنة التنفيذية على نظام البطولة المستقبلي الذي يتضمن دوريا صغيرا، بدلا من دور المجموعات التقليدي”.

ومن المقرر أن يتم إصلاح مرحلة المجموعات في دوري الأبطال أوروبا بشكل كامل، بعد زيادة عدد الأندية إلى 36 وإدخال ما يسمى بـ “النظام السويسري” المستوحى من لعبة الشطرنج، حيث تلعب الأندية 10 مباريات في مرحلة المجموعات، عوضا عن نظام الست القائم حاليا، والذي يقسم الأندية إلى ثماني مجموعات من أربعة فرق.

ووفقا للنظام الجديد، تخوض الأندية “بطولة مصغرة” في مجموعة واحدة حيث يلعب كل فريق 10 مباريات.

ومع نهاية دور المجموعات، تتأهل أول ثمانية أندية إلى دور الـ16، فيما يتم إقصاء الأندية الـ12 الأخيرة في الترتيب.

أما الأندية بين المركزين التاسع والـ24، فتخوض مواجهتي ذهاب وإياب، لإكمال دور الـ16، فيما يهبط الخاسرون لمتابعة المشوار في المسابقة الرديفة للدوري الأوروبي.

ولم يتم الإعلان عن طريقة تأهل الأندية الأربعة الإضافية إلى المسابقة، باستثناء أن أحد المراكز سيذهب إلى المصنف خامسا أوروبيا، أي فرنسا.

المصدر: “وكالات”

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