ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد أن الميزانية العامة كبيرة خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة، معتقدًا أن تمريرها كما هي مشكلة وتعطيل إجراء المصادقة عليها مشكلة أكبر.

سعيد أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هناك بنود عديدة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها وتقييم مدى أهميتها.

ولفت إلى أن إقرار الميزانية يجب أن يتم وفي أقرب وقت وتمريرها يتطلب تعديل بعض مواد القانون التي تتعارض مع القانون المالي للدولة، أو تتداخل نصوصها مع اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية.

وشدد على أهمية تخفيض قيمة بعض أبواب الميزانية وتقييد الإنفاق المالي بشروط محددة مع إعطاء أولوية قصوى للاحتياجات الضرورية والمستعجلة، وما يخدم تسيير المرحلة المتبقية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية هذا العام ديسمبر 2021.

كما أكد على ضرورة التقدم بمقترح يدعمه عدد كبير من النواب لعقد الجلسة القادمة في مدينة طرابلس.

ولفت إلى أن المشهد يعود للمربع الأول والهوة ما زالت متسعة والثقة مهزوزة، مؤكدًا ضرورة دعم الجميع للانتخابات في ديسمبر القادم.

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