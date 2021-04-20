ليبيا – أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي، إحالة وزارة المالية للمكافآت المالية المقررة لأصحاب المعاشات الأساسية.

الجعيبي بيّن في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن المكافأة ستضاف إلى معاشات الفئات المستهدفة بدءًا من اليوم، وذلك اعتبارًا من يناير.

وأشار إلى أن قيمة المعاشات الأساسية ستصبح بعد قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، 650 دينار للمستحقين الذين لا يعولون، و700 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من فردين، و800 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أفراد فأكثر.

يشار إلى أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أصدر في مارس الماضي قرارًا بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي.

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