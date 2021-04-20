غوتيريش: على الدول التحرك الآن لحماية سكانها من التأثيرات الكارثية للتغير المناخي

غوتيريش: على الدول التحرك الآن لحماية سكانها من التأثيرات الكارثية للتغير المناخي

نيويورك – أعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه “على الدول التحرك الآن لحماية سكانها من التأثيرات الكارثية للتغير المناخي”.

وقال غوتيريش خلال عرض تقريره السنوي برفقة المدير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، إن “الوقت ينفد بسرعة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.. نحتاج إلى القيام بالمزيد وبسرعة”.

وأشار إلى أن التقرير أظهر أن العام 2020 هو سنة الظروف الجوية القصوى واضطراب المناخ الذي يغذيه تغير المناخ الناتج عن النشاطات البشرية، والذي يؤثر على الأرواح ويدمر سبل العيش، ويجبر الملايين على النزوح عن ديارهم.

ولفت إلى أن “مستويات الطموحات المناخية الحالية أقل بكثير مما هو مطلوب”.

واعتبر غوتيريش أن “هذا عام التحرك، حيث على الدول التزام هدف أن تكون انبعاثاتها معدومة بحلول العام 2050”.

وأضاف على الحكومات “التحرك الآن لحماية سكانها من التأثيرات الكارثية للتغير المناخي”.

المصدر: “أ ف ب”

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