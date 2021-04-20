كوريا ج – أفادت وكالة “يونهاب” بأن عدد الرجال الذين تولوا تربية الأطفال في شهر مارس الماضي بكوريا الجنوبية، سجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

وبحسب ما ذكرت خدمة المعلومات الإحصائية الكورية (KOSIS)، امس فإنه من بين السكان غير النشطين اقتصاديا، بلغ عدد الرجال الذين تولوا تربية الأطفال 13 ألفا في شهر مارس الماضي، بزيادة قدرها 6 آلاف عن نفس الشهر من العام الماضي، حيث يعد العدد أعلى مستوى له منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة في عام 1999.

في حين وصل معدل النمو لعدد الرجال الذين تولوا تربية الأطفال، الأكبر منذ مارس 2018، عندما زاد العدد بمقدار 6 آلاف، إذ يشمل العدد، الرجال الذين يبقون في المنزل لرعاية الأطفال في سن ما قبل المدرسة الابتدائية، لكنه لا يشمل الرجال الذين يأخذون إجازة الأبوة.

وأشارت “يونهاب” إلى أن عدد الرجال الذين تولوا تربية الأطفال في كوريا الجنوبية، يزداد أكثر فأكثر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد بلغ 3 آلاف في مارس 2011، في حين وصل إلى حوالي 10 آلاف في هذا العام، مسجلا 11 ألف في يناير الماضي، و9 آلاف في فبراي، و13 ألف في مارس.

من جهة أخرى، جدير بالذكر أن عدد النساء اللواتي تولين تربية الأطفال انخفض بمقدار 93 ألفا على أساس سنوي، ليصل إلى 1.112.000 في شهر مارس الماضي، وتراجع العدد بمقدار 373 ألفا مقارنة مع قبل 10 سنوات (1,485,000)، فيما لا يزال عدد النساء اللواتي يتولين تربية الأطفال، أكبر بكثير من عدد الرجال الذين يتولون تربيتهم، لكن عدد الرجال في هذا المجال يتزايد بينما يتناقص عدد للنساء، بحسب “يونهاب”.

المصدر: “يونهاب”

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