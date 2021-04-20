إنجلترا – وجد بحث جديد أن العنصر النشط في الفطر السحري الذي يمنحه تأثيرا مخدرا، قد يكون جيدا، إن لم يكن الأفضل، في علاج الاكتئاب، مقارنة بالعلاجات الشائعة.

وبحث فريق من إمبريال كوليدج لندن في الإمكانات العلاجية للسيلوسيبين الموجودة في الفطر.

وقارنوا تأثيره في دورة مدتها ستة أسابيع من دواء إسكيتالوبرام المضاد للاكتئاب لدى 59 شخصا يعانون من اكتئاب متوسط ​​إلى شديد.

ووصف الباحثون النتائج بأنها “واعدة” حيث وجدوا أنه في حين تم تخفيض درجات الاكتئاب في كلا المجموعتين، حدثت التخفيضات بسرعة أكبر في مجموعة السيلوسيبين وكان لها تأثير أكبر.

وعلى الرغم من ذلك، لاحظوا أن الدراسة كانت على نطاق صغير، ما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب المهمة لمعرفة ما إذا كان السيلوسيبين فعالا مثل مضادات الاكتئاب التقليدية على مدى فترة زمنية أطول.

وشهدت الدراسة أن 30 متطوعا تلقوا جرعة أولية من السيلوسيبين (25 مغ) في بداية الفترة التجريبية، تليها جرعة ثانية (25 مغ) بعد ثلاثة أسابيع. كما تناولوا حبة دواء وهمي مرة واحدة يوميا لمدة ستة أسابيع أثناء الدراسة.

وتلقى 29 مشاركا في المجموعة الثانية، 1 مغ من السيلوسيبين في بداية الدراسة، وجرعة ثانية 1 مغ، بعد ثلاثة أسابيع. وهي جرعة منخفضة جدا بحيث يتم تصنيفها على أنها غير نشطة ومن غير المرجح أن يكون لها تأثير.

كما تم إعطاء هؤلاء المشاركين أيضا حبة يومية من عقار إسيتالوبرام لمدة ستة أسابيع، يوميا.

وخلال جلسات الحصول على الجرعات، استمعوا إلى قائمة تشغيل الموسيقى، والتي تضمنت أصواتا مثيرة للذكريات بالإضافة إلى الأصوات الكلاسيكية.

وتم إرشاد المشاركين من خلال تجاربهم من قبل فريق دعم نفسي، مع أطباء نفسيين.

وتعليقا على الدراسة، قال البروفيسور ديفيد نوت، والبروفيسور إدموند جيه سافرا شير، خبراء علم الأدوية النفسية والعصبية في إمبريال كوليدج لندن: “يتراكم التأثير على مدى 30 إلى 40 دقيقة تقريبا، وبعد ذلك، بالنسبة لمعظم الناس، يكون تأثير المدة حوالي ثلاث إلى أربع ساعات”.

ووفقا للدراسة، التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، أظهر الأشخاص الذين عولجوا بالسيلوسيبين تحسنا عبر مجموعة من المقاييس الذاتية.

وكان التأثير الجانبي الأكثر شيوعا لمركب الفطر السحري هو الصداع الذي حدث بعد يوم من جلسات الجرعات.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية، حذر الباحثون من أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يجب ألا يحاولوا التداوي بأنفسهم باستخدام السيلوسيبين لأن الفريق قدم سياقا سريريا وعلاجيا خاصا، وقالوا إن تناول الفطر السحري أو السيلوسيبين من دون هذه الإجراءات قد لا تكون له نتائج إيجابية.

المصدر: ديلي ستار

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