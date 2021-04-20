مسؤول في “اليويفا” يتوقع استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من نصف نهائي دوري الأبطال

مسؤول في “اليويفا” يتوقع استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من نصف نهائي دوري الأبطال

سويسرا – رجح يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية في “اليويفا”، إمكانية استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال لهذا الموسم.

وقال مولر في حديث لهيئة الإذاعة الدنماركية، إنه يتوقع أن يتم استبعاد نادي ريال مدريد الإسباني وناديي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وأضاف: “يجب استبعاد هذه الأندية وأتوقع أن يحدث ذلك يوم الجمعة. وبعدها يجب أن نصل إلى قرار بشأن كيفية إنهاء هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا”.

وتابع: “ستعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة”.

وأعلن 12 ناديا كبيرا في “القارة العجوز” أمس الأحد، إطلاق دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

والأندية الـ12 هي بالإضافة لريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، كل من: ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا) وتوتنهام هوتسبير (إنجلترا).

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، رفضه إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية.

كما هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ”يويفا” بعقوبات ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي المقترحة، تصل إلى “منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية”.

المصدر: رويترز

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