مصر – عبرت الفنانة المصرية، نادية مصطفى، عن استيائها من سخرية الفنان رامز جلال خلال برنامجه “رامز عقله طار” من زوجها الفنان، أركان فؤاد.

وقالت نادية مصطفى: “في الوقت الذي تحارب فيه الدولة فكرة التنمر والتحرش يأتي برنامج يصرف الملايين للتحريض على التنمر والتحرش، وأن ذلك خفة دم، مؤكدة أنها ليس لديها مانع في الهزار بشرط أن يكون الطرفان سعداء بذلك، وليس أحد الأطراف سعيد والآخر يتعذب بسبب هذا الهزار”.

وأضافت مصطفى، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، المذاع على شاشة القناة الأولى، أن زوجها أركان فؤاد فنان محترم وكل الناس تشهد له بالاحترام، ولم يخطئ في حق أحد.

وتابعت: “احنا كعيلة في حالنا وماشيين جنب الحيطة ومحترمين نفسنا، فنلاقي ولا لينا ولا علينا في سياق عبارة فيها تريقة على ضيف على كرشه ولبسه ثم يختم حديثه بقوله “ما أنت لازم تقع عشان لابس جزمة أركان فؤاد”.

وتابعت: “أنا مفهمتش إيه الفكرة والإيفيه وإيه اللي يضحك؟ العبارة دي جت في سياق تريقة وأثرت عليا ومنمتش طول الليل، وطالما فيه إساءة يبقى لازم نقف عندها، وكلمت بعدها كبيرنا الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وقولت له هتجيب حق نادية مصطفى وأركان فؤاد إزاي؟ أنا منمتش طول الليل وأركان مستاء ومتضايق وبنتي كتبت على الفيس وحياة جزمة أبويا لجيب حقه، أنا عاوزة أي حاجة غير إن رامز يعرف قيمة أركان وأنه غلط في حقه ويعتذر له”.

المصدر: الوطن

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