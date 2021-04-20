الأردن – بعث الملك الأردني عبد الله الثاني برقية عزاء إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث القطار الذي وقع في بلدة طوخ بمحافظة القليوبية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الملك “أعرب باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس المصري وأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه.”

وكانت وزارة الصحة المصرية قالت في بيان إن 11 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 98 آخرون في الحادث الذي لا يزال قيد التحقيق.

وهذا الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث قطارات في مصر في الآونة الأخيرة.

المصدر: “بترا” + RT

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