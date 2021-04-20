ليبيا – ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الإثنين اجتماعًا ضمّ رئيس اتحاد شركات المطاحن ورئيس النقابة العامة للمخابز، وحضره رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، وعدد من شركات المطاحن والمستشارين ومديري الإدارات بالوزارة، لمناقشة آلية تنظيم توريد الحبوب وحماية الإنتاج المحلي.

الاجتماع تطرح بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد لطرح ومناقشة العراقيل والمشاكل التي التواجه المطاحن في توريد القمح، حيث أشار أصحاب المطاحن إلى الديون المستحقة على صندوق موازنة الأسعار وعملية فتح الاعتمادات لاستيراد القمح التي تربك عملية الإنتاج وانسياب الدقيق بالسوق المحلي وتوزيعه على المخابز.

بدوره، أشار وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة باشرت في تطوير المنظومة الاقتصادية وتعمل على إنشاء ديوان الحبوب، بهدف السيطرة على أسعار القمح وتوريدها وفق المواصفات القياسية المعتمدة بحيث يتحقق الأمن الغذائي للمواطن، وبما يضمن حماية المنتج المحلي من القمح الصلب وتشجيع مبدأ المنافسة للحصول على منتج ذات جودة عالية.

كما شدد على ضرورة دراسة الأسعار ومتابعتها بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لتحديد التكلفة الفعلية ومراجعة ضوابط وشروط منح تراخيص إنشاء المطاحن والمخابز ومتابعة تنفيذها.

الحويج أكد أن الوزارة ستقوم بدراسة ومراجعة الديون المستحقة على صندوق موازنة الأسعار بكافة المناطق وإحالتها لرئاسة الوزراء والتواصل مع مصرف ليبيا المركزي، لمراجعة ضوابط وشروط فتح الاعتمادات الخاصة بتوريد القمح لصالح المطاحن، حتى تتمكن من توفير المخزون الإستراتيجي المطلوب وضمان انسياب مادة الدقيق بالسوق المحلي.

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