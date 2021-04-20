ليبيا – عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اجتماعه الثاني مع مديري الإدارات بالوزارة، وجاء هذا الاجتماع تقييمًا لأداء الوزارة منذ استلامها، وجاء الاجتماع تحت شعار: “30 يومًا مرت، ما الذي حققناه؟ وما الصعوبات التي واجهتنا؟”.

المجتمعون ناقشوا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مجمل الأعمال التي تمت، ونسبة إنجاز الإدارات لأعمالها، ومدى الصعوبات التي واجهتهم والحلول التي اتُخذت لضمان سير العمل، وما هي الخطوات والمشاريع المقبلة.

ومن أهم المواضيع التي نُوقشت خلال الاجتماع هي القوافل الطبية وسرعة تجهيزها والمنظمات الدولية وضرورة التزامها واحترامها للقنوات الشرعية للدولة، والمشاريع المتوقفة وإمكانية استكمالها، والأكسجين ونسبة توافره في كل مناطق ليبيا بالاضافة للمشاكل التي تواجه تزويد مراكز العزل وطرق حلحلتها.

وتناول الاجتماع النفايات الطبية وطرق التخلص منها، وأدوية الأورام والكلى ومضادات السموم، وكذلك الأدوية العامة وآلية التفتيش والمتابعة ومدى مُتابعة الوزارة لدورها في البحت والتقصي عن أى تقصير قد يحدث أو حدث.

وعقب الاجتماع اتخذت عديد من القرارات التي ستسهم في الرفع من أداء إدارات وزارة الصحة والعاملين فيها من أجل تطوير الخدمات الصحية للمواطنين.

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