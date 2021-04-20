ليبيا – بحث رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك الإجراءات المستحدثة المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني.

وأشار بيان صحفي صادر عن الديوان طالعته صحيفة المرصد إلى أن الاجتماع الذي حضره مدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سالم وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان والوزارة، شهد مناقشة الإفراج عن المرتبات الموقوفة والحوالات المتعلقة بها.

واتفق المجتمعون على إعادة النظر في إجراءات التعاقد المتعلقة بمنظومة التتبع الإلكتروني، والإسراع في معالجة المرتبات الموقوفة في كل القطاعات، واستقبال التسويات المالية، والشروع في صرفها وفق السياق المتبع بموجب القانون.

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