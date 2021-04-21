“آينشتاين رقمي” يتحدث مع الناس ويجيب عن أسئلة حول النظريات الرائدة للفيزيائي الشهير

“آينشتاين رقمي” يتحدث مع الناس ويجيب عن أسئلة حول النظريات الرائدة للفيزيائي الشهير

نيوزيلندا – بُعث عالم الفيزياء النظرية، الراحل ألبرت آينشتاين، مجددا للحياة من خلال منصة بشرية رقمية أعادت خلق مظهر وصوت العالم الشهير.

وطُوّر “آينشتاين الرقمي” Digital Einstein، من أجل “وضع وجه معروف على التكنولوجيا البشرية الرقمية “بين الآلات والبشر”.

ومع استكمال اللهجة الألمانية، تتحدث النسخة الرقمية بنبرة ناعمة وودية، وتتم برمجتها بروح الدعابة الجافة نفسها التي قيل إن أينشتاين الحقيقي يمتلكها.

ويمكن للمستخدمين المشاركة في الاختبارات اليومية وطرح أسئلة شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول العلم وحياته وعمله.

واشتهر أينشتاين بعمله في الفيزياء، وتحديدا بنظرية النسبية التي غيرت فهم الزمكان والجاذبية والكون.

وتم إنشاء هذا الابتكار بواسطة UneeQ، وهي شركة مقرها نيوزيلندا وأوستن، متخصصة في “البشر الرقميين”، ويتزامن الإصدار مع الذكرى المئوية لجائزة آينشتاين في الفيزياء.

وشاركت Uneeq في بيان: “آينشتاين الرقمي، مثال على الذكاء الاصطناعي التجريبي، هو التطور التالي للتفاعل بين الإنسان والآلة، والاستفادة من البشر الرقميين لدفع التفاعلات التي تقودها الشخصية والتي تنقل العملاء والمرضى والطلاب والمستخدمين النهائيين إلى ما هو أبعد من المعاملات، وإلى تفاعلات عاطفية هادفة”.

ويمكن للعالم المدعوم بالذكاء الاصطناعي اختبار معرفة الفرد في مجموعة متنوعة من الموضوعات من خلال اختباره اليومي، أو يمكنه إجراء محادثة شخصية حول أعمال حياته وأبحاثه.

وعندما سُئل عما إذا كان السفر عبر الزمن سيكون ممكنا يوما ما، قال “آينشتاين الرقمي”: “نظريا، نعم. في يوم من الأيام سنفهم كيف يعمل السفر عبر الزمن. ومع ذلك، سيتطلب ذلك آلة زمنية بحجم الشمس، لذا لا أعتقد ذلك في أي وقت قريب”.

وعلى الرغم من أن التكنولوجيا مسلية، إلا أن Uneeq تقول إنها صُممت أيضا لتوفير “وجه وشخصية ودودة لأولئك الذين يعانون من العزلة المستمرة والوحدة التي شعروا بها خلال العام الماضي”.

وقال داني تومسيت، الرئيس التنفيذي لشركة UneeQ: “الصحة النفسية والرفقة مشكلتان طويلتان تواجهان مجتمعنا اليوم. والتكنولوجيا من أجل الخير”إحدى القيم الأساسية لـ UneeQ”، ونحن نبحث بنشاط عن طرق لتطبيق حلولنا المبتكرة لهذه القضية. ويمكن لـ Digital Einstein، من بين البشر الرقميين الآخرين، التواصل مع الناس بطريقة طبيعية – باستخدام المحادثة والتعبيرات البشرية والاستجابات العاطفية لتوفير أفضل تفاعلات يومية نأمل أن تحدث فرقا في الناس”.

وتُحدث المنصات البشرية الرقمية موجات في عالم التكنولوجيا، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر تقدما وقوة – ويصدر عدد من الشركات إصدارات مختلفة.

وأصدرت شركة Epic Games، المصنّعة للعبة الفيديو “Fortnite”، نظرة خاطفة على أداة البرمجيات القائمة على المتصفح والتي تتيح للمطورين إنشاء “بشر رقميين”.

ويوفر MetaHuman Creator، المدعوم من Unreal Engine التابع للشركة، العشرات من تسريحات الشعر والمزيد، ما يسمح للمستخدمين بالخلط والمطابقة لإنشاء شخصيات ثلاثية الأبعاد تتحرك وتتحدث كما لو كانت بشرا – وكلها يمكن إكمالها في أقل من ساعة.

كما كشف موقع MyHeritage للأنساب عن أداة جديدة عبر الإنترنت يمكنها تحريك الصور القديمة لأفراد الأسرة المتوفين.

وتُظهر الأمثلة التي قدمتها MyHeritage شخصيات تاريخية، بما في ذلك الملكة فيكتوريا ومارك توين، وهي تنبض بالحياة.

المصدر: ديلي ميل

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