أبرز بنود رسالة بوتين الماضية إلى الجمعية الفدرالية وتوقعات حول رسالة اليوم

أبرز بنود رسالة بوتين الماضية إلى الجمعية الفدرالية وتوقعات حول رسالة اليوم

روسيا – توقع خبراء أن يتطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلاله رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، اليوم الأربعاء، إلى إجراءات اقتصادية مثل تقليص اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار.

ويرى خبراء، أن الرئيس الروسي بالإضافة إلى القضايا الجيوسياسية سيتحدث عن مسائل اقتصادية واجتماعية تطال حياة المواطن الروسي، إلى جانب إجراءات تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على الدولار وزيادة أهمية الروبل في التجارة العالمية.

ويتوقع أن يعلن الرئيس بوتين عن مبادرات جديدة في المجال الاجتماعي ودعم الاقتصاد الروسي، كذلك يتوقع أن يتطرق إلى مسألة العقوبات الأمريكية الأخيرة، والتي طالت السندات السيادية الروسية.

ويجمع الخبراء على أن بوتين سيتحدث عن الإجراءات التي ستساهم في زيادة دخل المواطنين في روسيا، بالإضافة إلى التحدث عن مشاريع تطوير البنية التحتية في البلاد.

كما أن مسألة تعافي الاقتصاد الروسي من أزمة فيروس كورونا المستجد ستأخذ حيزا من كلمة بوتين، وفقا لتوقعات الخبراء.

ويلقي الرئيس الروسي كلمته أمام الجمعية الفدرالية (مجلسا البرلمان الروسي) بشكل سنوي، وكل عام يعلن عن مبادرات اقتصادية واجتماعية، وفيما يلي أبرز نقاط من رسالة بوتين للجمعية الفدرالية في العام الماضي:

– تقديم مخصصات الأمومة للطفل الأول في الأسرة، وهي عبارة عن منحة مالية تقدم للأسر، ويمكن انفاقها على شراء منزل أو شقة أو على تعليم الطفل.

– تقديم دعم مالي للأسر التي لديها أطفال بين عمر 3 و7 سنوات.

– إدخال تعديلات على الدستور في روسيا.

– زيادة رواتب المدرسين.

المصدر: نوفوستي

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