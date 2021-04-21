أتلتيكو مدريد أول نادي إسباني ينسحب من دوري السوبر الأوروبي

أتلتيكو مدريد أول نادي إسباني ينسحب من دوري السوبر الأوروبي

إسبانيا – أعلن أتلتيكو مدريد في بيان اليوم الأربعاء أن النادي الإسباني لكرة القدم بات أحدث المنسحبين من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وأكد أتلتيكو في بيان أن المسابقة التي كان يريد المشاركة فيها لم تعد قائمة بنفس الشكل وقال إن اللاعبين والجهاز التدريبي يشعرون بالسعادة لهذا القرار.

وانسحبت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من دوري السوبر الأوروبي الثلاثاء ليصبح المشروع في مهب الريح بعد 48 ساعة من إطلاقه.

وكان مانشستر سيتي أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير، قبل أن يكمل تشيلسي عقد المنسحبين الإنجليز من البطولة الانفصالية.

المصدر: RT

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