فيينا – هبطت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، تحت ضغط مخاوف بأن ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الهند سيدفع الطلب على الخام للهبوط في ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 29 سنتا، ما يعادل 0.4%، إلى 66.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، عقب هبوطها 48 سنتا يوم الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 34 سنتا، ما يعادل 0.5%، إلى 62.33 دولار للبرميل. وانتهي أجل عقد مايو أمس الثلاثاء منخفضا 1.5 بالمئة، إلى 62.44 دولار للبرميل.

وقال رافيندرا راو، نائب رئيس السلع في كوتاك سيكيورتيز: “الهند مستهلك رئيسي للنفط الخام، لذا فان تزايد الإصابات بالفيروس هناك ومن ثم فرض القيود للحد من الانتشار سيضعف توقعات الطلب”.

وتابع: ” تظل الإمدادات جيدة في أسواق الخام العالمية، في حين من المقرر أن ترفع أوبك وحلفاؤها الإنتاج في الأشهر المقبلة. وإذا لم تتحسن صورة الطلب كثيرا، قد تشهد الأسعار حركة تصحيح أكبر”.

وأعلنت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، اليوم، عن زيادة قياسية للوفيات اليومية بكوفيد-19، لتبلغ 2023 حالة وفاة، وزيادة قياسية لحالات الإصابة اليومية أيضا، إذ تجاوزت 295 ألفا.

كما يواجه البلد، الذي تخضع مناطق شاسعة فيه لإجراءات عزل بسبب الموجة الثانية الهائلة من الجائحة، من أزمة في إمدادات الأكسجين لمعالجة المرضى.

وتضررت السوق أكثر من بيانات معهد البترول الامريكي التي أظهرت نمو مخزونات الخام ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل/ نيسان، حسب مصدرين في السوق، مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع في المخزونات.

المصدر: رويترز

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