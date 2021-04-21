ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمة أنه من الصعب على حكومة الوحدة الوطنية تدارك الأخطاء التي تضمنها ميزانية 2021؛ لأن الظرف الحالي للبلاد غير طبيعي والميزانيات وفقًا للإجراءات المتبعة في ليبيا تتم وفق إجراءات طويلة، قد تصل لـ 6 أشهر من مرحلة الإعداد للتصويت عليها.

افحيمة قال خلال مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218 news” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إنه وفق القانون المالي للدولة، فمن المفترض تقديم الميزانية قبل الموعد بشهرين، وأن تتم مناقشتها لمدة 60 يومًا، لذلك كان من الأجدى والأنفع والأصح من الحكومة أن تقدم ميزانية طوارئ تكون مبوبة ومفصلة؛ حيث كان سيكون أسهل على مجلس النواب اعتمادها.

وأشار إلى أن الميزانية تبين خطة عمل الحكومة، وهذه الحكومة ليس لديها خطة عمل، فكل الأبواب التي وردت في الميزانية هي غير مفصلة والاعتمادات غير مبوبة، بالإضافة لوجود أرقام دون تفصيلها على المشاريع والخطة التي ستقوم الحكومة بتنفيذها، بالتالي العمل لن يكون سهلًا على الحكومة.

وأكد على أن إعادة الميزانية للحكومة من قبل لمجلس النواب هو الرأي الصائب ليعاد تبويب هذه القيم التي وضعت ككتلة واحدة، ليكون من السهل على مجلس النواب مراقبة الصرف فيما بعد.

وتابع: “مجلس النواب اجتمع من جديد تحت قبة واحدة، ومن المفترض أن يقوم بدوره، ولكن ما منعه من القيام بدوره قصر المدة والضغط الشعبي الذي واكب الحكومة والزخم الإعلامي، الثقة في الحكومة لم تكن من مجلس النواب، بل كانت بدافع شعبي، وإن كان الإجراء تم عن طريق مجلس النواب، ربما الحكومة انحرفت قليلًا عن مسارها ولم تفِ بالوعود التي قطعتها؛ لذلك يجب على لجان مجلس النواب مراقبة أداء الحكومة”.

كما أضاف: “لاحظت خلال جلستي مجلس النواب وأعضائه بأن هناك حديثًا يدور بين أعضاء مجلس النواب في أروقة المجلس لاستدعاء الحكومة ربما سنشهده قريبًا، لمعرفة ما تم خلال الزيارات الخارجية التي قاموا بها، وعدم ترك الأمر دون أي رقابة، مجلس النواب عليه معرفة ما تم خلال هذه الزيارات وإن كان ما تم مجديًا أم لا، وعلى مجلس النواب الضغط على الحكومة لتفي ما وعدت به الشعب الليبي، وأن تقوم بدورها الأكبر وهو التهيئة لانتخابات 24 ديسمبر”.

ورأى أن هناك مشكلة بعد منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب، وهي أن حكومة الدبيبة ترى أنها أقوى من البرلمان وأنها ليس عليها رقيب ولا حسيب، بالأخص بعد الزخم الدولي الذي حظيت به بعد اختيارها من لجنة الـ 75، وفقًا لتعبيره.

وأردف: “القانون وضع حلولًا لمثل هكذا مشاكل، ففي حال تأخر اعتماد الميزانية من السلطة التشريعية يمكن للحكومة أن تقوم بالصرف بما قيمته 1/12 اعتمادات من ميزانية الطوارئ، مسألة الرواتب لا ترتبط بالميزانية، مجلس النواب يحاول فرض الميزانية أو التدقيق عليها حتى لا يكون هناك فساد، التقديرات في الميزانية غير دقيقة والاعتمادات ضخمة جدًا، وكبيرة قد لا يستوعبها السوق الليبي، بالتالي يجب ألّا يمارس الضغط علينا من الشارع؛ لأنه ليس من مصلحته ذلك”.

افحيمة نوّه إلى أن الحكومة للآن لم تقدم لمجلس النواب أي تقارير حول الزيارات والاتفاقيات التي قامت بها مؤخرًا، مؤكدًا على أنه ليس من مهام الحكومة أن تخوض في مثل هذه الأمور؛ لأنها حكومة مؤقتة هدفها دعم الاستقرار وخلق أرضية للانتخابات القادمة.

وعلق على أداء حكومة الدبيبة منذ بداية استلامها قائلًا: “حتى لا أكون ظالمًا للحكومة، مدة 45 يومًا لا يمكن أن تبني تقييمًا عليها، لكن البوادر تقول: إن الحكومة لم تقدم شيئًا لأي منطقة من المناطق، حتى المنطقة الشرقية التعامل معها يختلف عن التعامل مع البلديات المنضوية تحت حكومة الوفاق سابقًا، بالتالي عليها ألّا تميز بين البلديات التي كانت تابعة للثني والبلديات التي كانت تابعة للسراج، وعليها التعامل على قدر المساواة؛ لأن هذه هي الوحدة الوطنية وليست مجرد اسم، الأسلوب الحالي يعني أن الجرح الذي أصاب البلاد في 2014 لم يندمل، وستبقى القلوب غير صافية ولن نصل لما نصبو إليه”.

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