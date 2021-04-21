ليبيا – أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان أن تنظيم ملف العمالة المصرية لصالح ليبيا للاستفادة من جهودها وخبرتها سيشهد تطورات إيجابية بالفترة القادمة.

ووفقًا لما ورد في صحيفة الأهرام وتابعته صحيفة المرصد، جاءت تأكيدات سعفان خلال مشاركته بالوفد المصري إلى ليبيا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التي شهدت قيام وزيري الكهرباء في البلدين باستعراض ما تم التوافق بشأنه حول الربط الكهربائي.

وتم بحث مساهمة شركات مصرية بإنشاء محطات توليد كهرباء في ليبيا لتستفيد من تجربة مصر الرائدة لمعالجة نقص الطاقة.

وفي قطاع الصحة تم التطرق من قبل وزيريها إلى ما سوف يسهم به الجانب المصري لدعم القطاع الصحي في ليبيا، لا سيما في مجال إعادة هيكلة الوزارة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة في تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، ومساعدة القطاع الطبي وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.

وبشأن قطاع الإسكان أبدى الوزير المصري المعني الاستعداد للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، وتنفيذ مشروعات إسكان بمستوى عالٍ من الكفاءة وفي فترة زمنية قصيرة، فضلًا عن المساهمة في تحديث وتطوير قطاع المياه ومحطات الصرف الصحي في ليبيا.

وتم الاتفاق في إطار التبادل التجاري على إقامة معرض للمنتجات المصرية في مدينة بنغازي وعقد منتدى لرجال الأعمال من الجانبين، فيما أكد الوزير المعني بقطاع النقل على أن حكومة مصر ستضمن استلام الأعمال المنفذة من الشركات وتسليمها لليبيين بأعلى مستوى من الجودة وفق معايير ومواصفات قياسية عالمية.

واختتم الوزير بالتأكيد عن استعداد وزارة النقل لتسيير خطوط ملاحية مع الموانئ الليبية.

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