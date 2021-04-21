اليمن – وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، إن تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة تمثل اعترافا بالقتال إلى جانب جماعة الحوثيين في الحرب الدائرة في اليمن.

وكتب في تغريدة أن “تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني العميد إسماعيل قآني، خلال مراسم تشييع نائبه العميد حجازي، اعتراف رسمي جديد من النظام الإيراني بالمشاركة الميدانية في الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن منذ 6 أعوام، والقتال إلى جانب الحوثيين إضافة لتهريب الأسلحة والخبراء”.

وأضاف: “تصريحات قيادات فيلق القدس والحرس الثوري تؤكد التورط الإيراني في الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي، وانتهاكها السافر للقوانين والمواثيق الدولية بالتدخل في شؤون دولة عضو في الأمم المتحدة، وتحديها السافر لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية”.

والثلاثاء، قال قآني خلال تشييع نائبه محمد حجازي في مدينة أصفهان، وفق ما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية، إن “جبهات المقاومة اليوم في إيران ولبنان وسوريا والعراق واليمن وأبناء المقاومة يخطون كل يوم خطوة كبيرة في مواجهة الأعداء بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل”.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares