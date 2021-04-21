لبنان – دعا البرلمان العربي الدول العربية والمجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى “الوقوف والتضامن مع لبنان في هذا الوقت الحرج الذي يمر به، لمساعدته في الخروج من أزمته الاقتصادية”.

وشدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان له على “أهمية انخراط جميع الأطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة كفاءات واختصاصات وطنية في لبنان، تملك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ووضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى حل شامل ونهائي لها”.

وأكد “الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الدعم الكامل لكل ما يعزز أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية ويحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب اللبناني، ويلبي تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار”.

ودعا الدول العربية والمجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى “الوقوف والتضامن القوي مع الجمهورية اللبنانية في هذا الوقت الحرج الذي تمر به، ومساعدتها في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة”.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”

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