مصر- أعرب مدير الشؤون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأمريكية سكوت بينديكت عن تقديره لما قدمته هيئة قناة السويس لضمان عبور حاملة الطائرات الأمريكية” أيزنهاور”.

وأكد بينديكت على ثقته فيما تحمله الرؤية المستقبلية المصرية لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة المحيطة من فرص واعدة للاستفادة من هذا الشريان الحيوي العالمي والحفاظ على قناة السويس آمنة لاسيما في ظل ما تحظى به من إدارة واعية وتأمين من قبل القوات المسلحة المصرية.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع حرص الهيئة على ضمان حرية الملاحة بقناة السويس لكافة السفن العابرة وتوفير التأمين الملاحي اللازم من خلال ما تحظى به الهيئة من مرشدين أكفاء وبنية تحتية من جراجات ومحطات لمراقبة الملاحة ومناطق مزدوجة لزيادة عامل الأمان الملاحي، علاوة على التأمين العسكري من خلال القوات المسلحة المصرية وقوات الأمن الداخلي.

من جانبه، نقل اللواء سكوت بينديكت الجنرال ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية التهنئة بنجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة البنمية في وقت قياسي، مشيدا بجهود الهيئة لتحقيق هذا الإنجاز الهام في ظل الظروف المركبة لهذا الحادث الاستثنائي الذي أكد على أهمية قناة السويس للعالم أجمع وأثبت كفاءة وقدرة الإدارة المصرية لإدارة هذا الشريان الحيوي.

المصدر: RT

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