ليبيا – أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ”العدالة والتنمية” التركي بولنت توران أن الحزب قدم أمس الثلاثاء مقترحًا لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل مجموعة صداقة مع مصر وليبيا.

توران وفي مؤتمر صحفي عقد في البرلمان التركي وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أعرب عن اعتقاده بأن إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة على كلا البلدين وعلاقاتهما.

وأضاف: “سنقدم المقترح، وسنتابع الموضوع مع المديريات المعنية في رئاسة البرلمان”.

توران أشار إلى أنهم سيقدمون أيضًا مقترحًا من أجل تشكيل مجموعة صداقة بين تركيا وليبيا.

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