السعودية – أعلنت السلطات السعودية في بيان، اليوم الثلاثاء، استكمال المرحلة الثانية والأخيرة في خصخصة مطاحن الدقيق.

وأكدت المؤسسة السعودية العامة للحبوب إتمام عملية البيع “للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق”.

وأجرى المستثمرون المؤهلون الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة التي انتهت بتقديمهم العروض المالية بتاريخ 19 أبريل.

يذكر أن المرحلة الأولى لخصخصة قطاع مطاحن الدقيق قد اكتملت في يوليو تموز 2020 مع بيع شركتين للمطاحن إلى مستثمرين سعوديين وخليجيين.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يونيو 2020، على نقل كامل ملكية 4 شركات للمطاحن وإنتاج الدقيق في المملكة إلى المركز الوطني للخصخصة.

وقطاع مطاحن إنتاج الدقيق يعد من أول القطاعات التي تتم خصخصتها وفقا لبرنامج تحقيق رؤية السعودية لسنة 2030.

المصدر: RT

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