ليبيا – عقدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان أمس الثلاثاء اجتماعًا مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي قريمالدي، لمناقشة إعادة افتتاح المركز الثقافي الإيطالي في ليبيا، وإمكانية إعادة تفعيل الاتفاقيات الثقافية المشتركة بين البلدين.

وزارة الثقافة وفي بيان لها نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” قالت: إن السفير الإيطالي أعرب خلال اللقاء عن نيته في افتتاح قنصلية فخرية في الجنوب بأقرب وقت ممكن.

ورحبت الوزيرة بالفكرة وأبدت استعدادها التام لدعم التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث استئناف دعوة الجهات الليبية العامة والخاصة للمشاركة في المناشط الثقافية في إيطاليا، بعد أن تم إيقافها بسبب الظروف الأمنية منذ عام 2011.

كما قدمت للسفير الإيطالي في نهاية اللقاء لوحة فنية جسدت التراث الثقافي الليبي.

وحضر الاجتماع مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الثقافة عمر الطيرة ورئيسة قسم الشؤون الأوروبية منال الهمشري والمكلف بملف جمهورية إيطاليا بقسم الشؤون الأوروبية أيمن باعور، وعن الجانب الإيطالي حضر السكرتير الأول لسفارة جمهورية إيطاليا بليبيا نيكولا باترونو.

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