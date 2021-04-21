ليبيا – ترأس أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد أمس الثلاثاء اجتماعًا تنسيقيًا للجنة الرباعية حول ليبيا، التي تضم كلًا من الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وذلك لبحث الجهد المشترك الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الأربع دعمًا للعملية السياسية في ليبيا، للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد.

مصدر مسؤول بالأمانة للجامعة صرح وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها بأن الإجتماع الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس ويعد السادس من نوعه للجنة الرباعية عُقد على مستوى قيادات المنظمات الأربع، وشهد مشاركة كل من أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومونيك نسانزباجاجانوا نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التي مثلت رئيس المفوضية موسى فقيه محمد.

وأوضح المصدر أن اللجنة الرباعية استعرضت وأثنت على التقدم المهم الذي شهدته ليبيا على مدار الأشهر الماضية، من خلال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت حالة الهدوء العسكرية في الميدان، وانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، واختيار وتنصيب السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتداولت اللجنة في هذا السياق الجهود المشتركة التي يمكن أن تبذلها المنظمات الأربع في سبيل دفع واستكمال المسار السياسي في البلاد، عبر تنفيذ بقية الخطوات والاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي كان ملتقى الحوار قد أقرها، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر نهاية شهر ديسمبر القادم.

كما شددت اللجنة على ضرورة الاستمرار في مساندة الجهود التي تبذلها الأطراف الليبية، وخاصة عبر اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، من أجل تنفيذ الخطوات والترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها التوصل إلى آلية ليبية لمراقبة وقف اطلاق النار بدعم أممي، والإخراج الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع الأراضي الليبية، بما يعيد لليبيا سيادتها الكاملة ويحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأضاف المصدر أن اللجنة توافقت كذلك على أهمية التعامل مع التهديد الذي تمثله الميليشيات المسلحة، والبدء في تنفيذ برامج عاجلة ومنهجية، لتحديد وحصر هذه الجماعات وتفكيكها دون إبطاء، وخاصة من أجل تهيئة الأجواء الأمنية المواتية لإجراء الانتخابات المنتظرة.

وذكر المصدر أن اللجنة اتفقت على جملة من الخطوات التي تهدف إلى دفع العمل التكاملي وتعزيز الاتساق في المواقف بين كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي في المرحلة المقبلة؛ كما توافقت المنظمات الأربع على عقد الاجتماع القادم للجنة خلال النصف الثاني من العام الجاري، لمتابعة هذا الجهد والحفاظ على الزخم الدولي المتناسق المصاحب للمسيرة السياسية في ليبيا إلى أن تتكلل بالنجاح.

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