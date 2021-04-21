ليبيا- قالت عضو مجلس الشيوخ المصري فريدة النقاش إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ليبيا تأكيد لسعي مصر لمساعدة الليبيين في كافة المجالات.

النقاش أوضحت في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري المصري تابعتها صحيفة المرصد أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا فى العمل على أمن واستقرار ليبيا، مبينة إن السيسي ومنذ توليه حكم البلاد تحمل على عاتقه المسؤولية الكبرى لإدارة المرحلة الإنتقالية الحالية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.

وأشارت النقاش إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار بحث التعاون الإقتصادي والسياسي مع الحكومة الليبية لفتح الباب على مصراعيه أمام الدولة المصرية للمشاركة بكل قطاعاتها ومؤسساتها في عودة البناء والاستقرار إلى ليبيا، فمبادرات مصر في هذا الصدد لا تستهدف التعاون الاقتصادي فقط، بل التنسيق السياسي.

وبينت النقاش أن ليبيا تحتوى على مجالات واسعة للإستثمار لكنها غير مستغلة استغلالًا أمثل، مؤكدة أن مصر لديها من الطاقات والكفاءات في شتى التخصصات المختلفة علاوة على المهنية والكفاءة فى العمل، وهذا من شأنه أن يسهم بشكل أو بآخرَ في استغلال هذه الأصول المهملة في ليبيا.

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