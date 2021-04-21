وقال العالم الألماني الذي يدرس ظهور جلطات دموية نادرة للغاية مرتبطة بلقاح كوفيد -19 من شركة أسترازينيكا، أمس الثلاثاء بحسب ما أفادت “رويترز” إن شركة جونسون آند جونسون وافقت على العمل معه في البحث.

استجابة عكسية

عقار الهيبارين“، موضحا أن الجسم قد يستجيب لبعض لقاحات كوفيد-19 بطريقة عكسية. وبالعودة إلى دراسة أسباب التجلطات فيبحث غرايناتشر في ورقته احتمالية حدوث الاستجابة المناعية ضد اللقاحات بشكل يشبه اضطراب “نقص الصفائح الدمويّة المناعي الناتج عن تعاطى“، موضحا أن الجسم قد يستجيب لبعض لقاحات كوفيد-19 بطريقة عكسية. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أعلنت أمس أنها تشتبه في أن اللقاح قد يتسبب باستجابة مناعية غير مرغوب بها، لكن سابين ستراوس، رئيسة لجنة السلامة قالت إنها لم تتعرف بعد على عوامل خطر محددة بعد. وقالت للصحافيين: “سيكون من المفيد جدا أن نعرف مسبقا ما إذا كان السبب نوعا من الاضطراب الجيني أو شيئا آخر في الأوعية الدموية”. إلا أن غرايناتشر لا يعتقد أن مثل هذا الاحتمال وارد، بناءً على تجاربه مع اضطراب “نقص الصفائح الدمويّة المناعي الناتج عن تعاطى عقار الهيبارين”، والذي يتحدى الجهود المبذولة لتحديد سبب تعرض بعض الأشخاص للحالة الخطيرة. لا استعداد وراثيا