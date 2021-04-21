ليبيا – حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة من مخاطر تنتظر الجنوب، قد تصل إلى تقسيمه أو السيطرة عليه بشكل كامل من قبل المعارضة المسلحة والجماعات المتطرفة في تشاد.

بن شرادة وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء، أوضح أن المعارضة التشادية موجودة على الأراضي الليبية وتمتلك الأسلحة والعتاد والأموال، وهو ما يجعلهم يمثلون خطورة كبيرة على المشهد.

وأضاف أن سيطرة المعارضة على تشاد يهدد الدولة الليبية بشكل كبير، خاصة أنها لديها وجود في الداخل الليبي، مؤكدًا أن الجنوب مهدد بالانقسام والسيطرة عليه من المعارضة التشادية.

بن شرادة شدد على ضرورة دعم المجلس العسكري الجديد الذي تم تشكيله بقيادة ابن الرئيس الراحل.

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