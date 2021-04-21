بيريز متأكد من انضمام سان جيرمان وبايرن ميونخ إلى دوري السوبر وغير قلق من الانسحابات

بيريز متأكد من انضمام سان جيرمان وبايرن ميونخ إلى دوري السوبر وغير قلق من الانسحابات

إسبانيا – أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ودوري السوبر الأوروبي، أنه لا يشعر بالقلق من أنباء انسحاب بعض الأندية من المشاركة في البطولة الأوروبية الجديدة.

وقال بيريز في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “خروج الأندية من بطولة السوبر الأوروبي؟ لست قلقا، لم يتعرض أي ناد لضغوط، الوضع جاد للغاية، الجميع يريد التوصل لحل”.

وأضاف: “نحتاج لدعوة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في الوقت المناسب، متأكد أنهما سينضمان إلينا في النهاية، لكننا لم نتحدث معهما بعد”.

وتابع: “نحن لسنا ضد كرة القدم، بل نريد إنقاذها، وإذا لم نفعل شيئا، سنموت جميعا بحلول عام 2024”.

وأردف: “ريال مدريد يتحمل المسؤولية التاريخية لتغيير واقع كرة القدم التي تموت ببطء، الوباء يدمرنا جميعًا، هدفنا إنقاذ كرة القدم”.

وختم قائلا: “حين يكون لديك المال، يمكنك إظهار التضامن مع الجميع، لكن اليويفا مع احتكاره، لا يريد تغيير أي شيء، لأنه يتمتع بامتيازاته وكرة القدم ستموت تدريجيا، معنا الأندية الصغيرة ستحصل على أموال أكبر”.

وأعلن مانشستر سيتي الإنجليزي في وقت سابق اليوم انسحابه من دوري السوبر الأوروبي بعد أقل من 48 ساعة على تأسيس البطولة الجديدة.

وأعلن 12 ناديا كبيرا في “القارة العجوز” أمس الأول، إطلاق مسابقة جديدة تسمى “دوري السوبر الأوروبي” لكرة القدم برئاسة بيريز.

وتمثل الأندية الـ12 ثلاثة بلدان هي: من إنجلترا 6 فرق (مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال وتوتنهام هوتسبير)، من إسبانيا 3 فرق (ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد) ومن إيطاليا 3 فرق (ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس).

المصدر: lequipe.fr

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