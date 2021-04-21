ألمانيا – اقترب النمساوي دافيد ألابا، أبرز ركائز بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا في السنوات الـ8 الأخيرة، من توقيع عقد مع نادي ريال مدريد الإسباني لمدة 5 سنوات، بحسب ما أكدت شبكة “سكاي” الرياضية.

ولعب ألابا البالغ 28 عاما، القادر على شغل عدة مراكز (ظهير، قلب دفاع، لاعب ارتكاز) دورا رئيسا في نجاحات بايرن خلال العقد الماضي أبرزها تتويجه مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا (2013 و2020)، وتسعة ألقاب في الدوري المحلي من ضمن 26 لقبا. وهو يتجه للقب عاشر في البوندسليغا قد يحسمه السبت المقبل.

وكان ألابا، الذي خاض 428 مباراة مع بايرن، قد أعلن في فبراير الماضي رغبته بالرحيل، رافضا تمديد عقده، قائلا “اتخذت قرار خوض تحد جديد بعد هذا الموسم، سأترك النادي”.

وأعلن بايرن تعاقده بدءا من نهاية الموسم مع مدافع لايبزيغ، الفرنسي دايو أوباميكانو، البالغ من العمر 22 عاما، بصفقة مقدرة بـ43 مليون يورو.

المصدر: “أ ف ب”

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