ليبيا- سلط تقريران تحليليان نشرهما موقع منظمة السلام العالمي التي تتخذ من كندا مقرًا لها وموقع “المونيتور” الإخباري الأميركي الضوء على تطورات أوضاع ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد تطرق أولهما إلى مرور قرابة الـ10 أعوام على قتل العقيد الراحل القذافي وبقاء الأوضاع في ليبيا غير مستقرة في ظل الصراع العنيف، ناقلًا عن بيثان ماكيرنان من صحيفة الغارديان البريطانية قوله: إن محاولات بناء دولة ديمقراطية تفككت في حرب داخلية في العام 2014.

وأضاف ماكيرنان: إن ما تلى مرحلة قتل العقيد الراحل القذافي هو انتشار الجماعات المسلحة بما فيهم المتطرفين في تنظيم “داعش” الإرهابي، وتحول ليبيا لدولة خارجة عن القانون، ونقطة عبور رئيسية للأشخاص من جميع أنحاء إفريقيا الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا.

وبحسب ماكيرنان تشارك الجهات الأجنبية الفاعلة بما في ذلك الأمم المتحدة والعديد من الدول تشارك في الصراع لتحقيق مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية في شمال إفريقيا، ما جعله معقدًا للغاية ولا نهاية واضحة له تلوح في الأفق، فالوضع الإنساني في ليبيا مريع بعد أن دمرت الحرب الاقتصاد وفاقمت أوضاع المعيشة.

وأشار التقرير إلى ما ورد في كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية الأميركية بشأن وجود 300 ألف نازح داخليًا، وأكثر من مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة وجود ما يقرب 650 ألف مهاجر ولاجئ داخل حدود ليبيا جلُّهم جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا.

وأضاف التقرير: إن وجود اللاجئين في ليبيا يزيد من تعقيد الصراع، حيث لا تستطيع الحكومة دعم احتياجاتهم بشكل كافٍ، فيما يعد تزايد العنف ضد المدنيين وتحديدًا النساء من من أكثر العواقب ضررًا للحرب التي كلفت المرأة كلًا من حقوقها الإنسانية والسياسية.

ونقل التقرير عن مركز الأبحاث الأميركي “المجلس الأطلسي” تأكيده أن استهداف النساء في ليبيا يتم من خلال الحرب والاتجار بالبشر والدعارة القسرية والعنف، وهو ما يحتم إشراك الليبيات في العملية السياسية والسلام، بعد أن استبعدها الفاعلون الليبيون من المشاركة فيها.

وأضاف المركز: إن معالجة الأوضاع المتردية أمر مستحيل من دون المدخلات القيّمة وتمثيل المرأة ومصالحها؛ لأنها تلعب دورًا مهمًا في التفاوض والوساطة في النزاع، وقد تكون بالضبط ما تحتاجه ليبيا، فالنساء تستحق التواجد في المفاوضات، والبلاد تستحق الأفكار والآراء والحلول التي يمكن أن تقدمها.

إلى ذلك تحدث السياسي والصحافي المقرب من النظام السابق مصطفى الفيتوري لمعدي التقرير الثاني عن فشل الوعود بتمثيل المرأة في حكومة الوحدة الوطنية، فالنساء تحقق مكاسب تاريخية لا تتناسب مع التمثيل الحالي، رغم تعيين وزيرات للعدل والثقافة، وأول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد وهي نجلاء المنجوش.

ترجمة المرصد – خاص

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