سوريا.. خفض جديد في سعر الدولار للتجار والصناعيين

سوريا – أعلنت شركة المتحدة للصرافة في سوريا خفضا جديدا بنحو 11 في المئة في سعر الدولار للتجار والصناعيين عن طريق البيع الآجل.

وفي إعلان وجهته إلى التجار والصناعيين حددت شركة المتحدة للصرافة سعرا للدولار الأمريكي عن طريق البيع الآجل عند 2790 ليرة على أن يتم الدفع بدءا من امس الثلاثاء وحتى 29 من الشهر الجاري، وعلى أن يتم تسليم الحوالة المقابلة بعد 20 يوما من الدفع بالليرات السورية.

وسبق للشركة أن أعلنت، مع شركة أخرى، سعر الدولار عن طريق البيع الآجل بـ 3100 ليرة، وذلك خلال الفترة ذاتها (العشرية الثانية من رمضان).

وكان المصرف المركزي السوري أجرى عددا من التعديلات على أسعار الصرف، شملت أسعار المصارف والصرافة التي رفع فيها متوسط سعر الصرف من 1256 ليرة إلى 2512، كما رفع أسعار الحوالات إلى 2500 ليرة، وذلك توازيا مع إجراءات مشددة اتخذتها الحكومة قادت إلى خفض متدرج في أسعار الصرف حتى تجاوز حاجز الـ 3000 ليرة هبوطا.

المصدر: RT

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