شفاء معمرة عمرها 99 سنة من فيروس كورونا في شمال القوقاز الروسي

شفاء معمرة عمرها 99 سنة من فيروس كورونا في شمال القوقاز الروسي

روسيبا – غادرت المعمرة يفدوكيا ماشتالر البالغة 99 عاما من العمر، المستشفى بجمهورية قره شاي شركسيا في شمال القوقاز الروسي، بعد شفائها من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في الجمهورية عبر صفحتها في “إنستغرام”، امس إن المعمرة نقلت إلى مستشفى مدينة شركيسك قبل أسبوعين، وهي بحالة خطيرة، حيث كان لديها التهاب الرئتين وضيق التنفس ونقص التأكسج بنتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن المرأة أمضت الأسبوع الأول في قسم العناية المركزة، وبفضل العلاج وجهود الأطباء تمت السيطرة على المرض.

المصدر: “نوفوستي”

Share and Enjoy ! 0 Shares